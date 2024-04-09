В России подорожают поездки на такси

Цены на поездки в такси в России могут вырасти на 30% до конца года. На это повлияет прежде всего увеличение стоимости иномарок: китайские производители, составляющие сегодня основу российского авторынка, уже подняли цены на 11%.
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