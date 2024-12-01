В России начали давить электронные сигареты тракторами. 🚜 Профилактическую акцию провели в учебном заведении: студентам предложили поменять вейп на шоколадку🍫🍫🍫.
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В России начали давить электронные сигареты тракторами. 🚜 Профилактическую акцию провели в учебном заведении: студентам предложили поменять вейп на шоколадку🍫🍫🍫.