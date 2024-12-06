Центробанк России спрогнозировал рост вкладов до 26% в 2024 году

Центробанк России ожидает увеличение вкладов населения в банках до 23-26% к концу 2024 года. Наибольший приток средств планируется в IV квартале благодаря выплате бонусов и изменению налоговых отчислений.
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