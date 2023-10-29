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В МИД Японии заявили, что ситуация на Ближнем Востоке повысит неопределенность

В МИД Японии заявили, что ситуация на Ближнем Востоке повысит неопределенность

Мир столкнулся со сложным кризисом, в результате которого оказались нарушены цепочки поставок, обеспечение продовольствием, а сложившаяся обстановка на Ближнем Востоке может обострить дальнейшую неопределенность, считает глава японского МИД Ёко Камикава.

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