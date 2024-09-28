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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Пари НН» Царукян о синтетике в Оренбурге после 2:1: «Тяжело играть. На 15‑й минуте посмотрел, думал, 45‑я уже идет. Нам трудно набирать очки, любая победа — как финал Лиги чемпионов» 

Полузащитник «Пари НН» выразил мнение после гостевого матча Мир РПЛ с «Оренбургом» (2:1). — Игра в целом неплохая.

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