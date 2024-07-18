Президент Макрон принял отставку премьера Атталя Ирэн ОрлонскаяФранцузский президент Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя во вторник, 16 июля, как сообщила местная телесеть BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
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