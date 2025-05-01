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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Evgenija Palette
    Да где вы видели порядочных людей из этих армяшек?Красиво отмазался...
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Зеленский объявит войну Китаю? Что будет в случае атаки ВСУ на парад 9 мая

Зеленский объявит войну Китаю? Что будет в случае атаки ВСУ на парад 9 мая

NEWS.ru Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что ВСУ могут нанести удар по параду Победы в Москве.

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Комментарии
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ВС
Валерьян Смогловский
Путин. Сказал. Что. На. Случай. Обстрела. Российской. Территории. Есть. План. Б. Все. Будет. Хорошо
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8 час.
НП
Наталья Павлова
То есть Зеленскому ненавистно, когда люди празднуют победу над фашистами? А это значит, что Зеленский и сам фашист. А у русских в крови на генном уровне, фашистов надо уничтожать. Наверняка Зеля понимает, что он уже не жилец, вот и злобствует.
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8 час.
М
Мария
Просроченному наркоману что только не придёт в голову! Почему он до сих пор живой?
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6 час.
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