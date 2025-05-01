Зеленский объявит войну Китаю? Что будет в случае атаки ВСУ на парад 9 мая

Путин. Сказал. Что. На. Случай. Обстрела. Российской. Территории. Есть. План. Б. Все. Будет. Хорошо

НП

Наталья Павлова

То есть Зеленскому ненавистно, когда люди празднуют победу над фашистами? А это значит, что Зеленский и сам фашист. А у русских в крови на генном уровне, фашистов надо уничтожать. Наверняка Зеля понимает, что он уже не жилец, вот и злобствует.