Собянин рассказал о применении "МосМедИИ" в регионах России

max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин Цифровой платформой "МосМедИИ" для дистанционного анализа лучевых исследований с помощью искусственного интеллекта пользуются 2,5 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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