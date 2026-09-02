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Собянин рассказал о применении "МосМедИИ" в регионах России

Собянин рассказал о применении "МосМедИИ" в регионах России

max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин Цифровой платформой "МосМедИИ" для дистанционного анализа лучевых исследований с помощью искусственного интеллекта пользуются 2,5 тыс.

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