Экипаж Ми-28НМ отработал ракетами по расположению ВСУ

Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил личный состав и замаскированную бронированную технику ВСУ. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны России.
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