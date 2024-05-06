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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Факел» ни разу не побеждал «Зенит» в 21 веке. 6.20 – серия прервется

«Факел» примет «Зенит» в 27-м туре чемпионата России. Клуб из Воронежа ни разу не побеждал «Зенит» в 21-м веке – 7 поражений и 2 ничьи.

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