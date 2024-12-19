Суд арестовал подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

Подозреваемый в совершении теракта, жертвами которого стали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал -лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, арестован до 17 февраля.
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