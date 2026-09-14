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9 cлучаев, когда ИИ использовали для военных разработок, массовой слежки за гражданами и кражи корпоративных данных

9 cлучаев, когда ИИ использовали для военных разработок, массовой слежки за гражданами и кражи корпоративных данных

ИИ на службе зла: шокирующий отчет Anthropic о Claude. Команда Anthropic по борьбе с киберугрозами выпустила масштабный отчет, который буквально шокировал ИТ-сообщество.

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