Киев отменил визит главы МАГАТЭ Гросси на Запорожскую АЭС

Киев сорвал визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, запланированный на 20–21 августа. Это решение принял руководитель станции Юрий Черничук, чтобы скрыть последствия атак.
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