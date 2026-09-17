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Журавель: «Если этот «Спартак и придет к какому-то результату, то именно благодаря идейности Карседо»

Журавель: «Если этот «Спартак и придет к какому-то результату, то именно благодаря идейности Карседо»

Футбольный комментатор Тимур Журавель оценил работу главного тренера московского «Спартака» Хуана Карлоса Карседо в матче 9-го тура РПЛ с «Факелом» (1:0).

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