Развелось молодых адептов капитализма, которые не жили в Союзе или помнят последние годы сознательного убийства страны.
Для тех, кто ненавидит СССР
Комментарии
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Александр
Что же ты то ещё жива?Ненавидящая историю своей страны.Или для тебя история в 1991 закончилась?
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15 час.
Александр
От таких как ты уже тошнит.Врёте про СССР, врёте про современную Россию.Врёте всегда.
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15 час.
Николай Кузнецов
Попробую разобрать последний комментарий из статьи некоего Dux. По-доброму завидую нынешнему поколению - ну да, есть чему позавидовать, барахла кратно больше. Правда почти все чужое, перекупленное, убрать его, так будет как в СССР товаров. Дальше, Повидали весь мир, не донашивают от старших, нет дефицита - дефицита и правда нет, опять же из-за заграничного ширпотреба, своего мало. Повидали весь мир -хм, сомнительно, разве только детки зажиточных, тогда да. Не донашивают от старших - ой ли, донашивают и сейчас, чуть у кого финансы послабее, сам свидетель. Опять дальше: могут заниматься тем, чем хочется в нормальных условиях - в принципе тоже верно, вот только опять же только избранные, притом в больших городах. В отличие от СССР, когда и в самом деле могли заниматься почти всем, чем хотели и притом все, кто имел желание, от детей дворника, а не как сейчас, только те, кто может себе это позволить. Итог - преимуществ хватает, вот только они доступны далеко не всем, да и появились они благодаря добрым забугорным соседям. Своего у нас них.... почти ничего нет, точнее маловато, кроме продуктов. И то слава богу. Ах да, мы еще маршировали под Мальчиша - хрен его знает, у нас такого не было, может пьяный бред Дукса.
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10 час.
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