Для тех, кто ненавидит СССР

Николай Кузнецов

Попробую разобрать последний комментарий из статьи некоего Dux. По-доброму завидую нынешнему поколению - ну да, есть чему позавидовать, барахла кратно больше. Правда почти все чужое, перекупленное, убрать его, так будет как в СССР товаров. Дальше, Повидали весь мир, не донашивают от старших, нет дефицита - дефицита и правда нет, опять же из-за заграничного ширпотреба, своего мало. Повидали весь мир -хм, сомнительно, разве только детки зажиточных, тогда да. Не донашивают от старших - ой ли, донашивают и сейчас, чуть у кого финансы послабее, сам свидетель. Опять дальше: могут заниматься тем, чем хочется в нормальных условиях - в принципе тоже верно, вот только опять же только избранные, притом в больших городах. В отличие от СССР, когда и в самом деле могли заниматься почти всем, чем хотели и притом все, кто имел желание, от детей дворника, а не как сейчас, только те, кто может себе это позволить. Итог - преимуществ хватает, вот только они доступны далеко не всем, да и появились они благодаря добрым забугорным соседям. Своего у нас них.... почти ничего нет, точнее маловато, кроме продуктов. И то слава богу. Ах да, мы еще маршировали под Мальчиша - хрен его знает, у нас такого не было, может пьяный бред Дукса.