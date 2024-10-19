Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 162 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Ну вот , когда заработала полиция как и положено , так  и  порядок появился и спокойствие истинных жителей , а цыгане..."Цыганскую" дерев...
  • Николай Кузнецов
    Попробую разобрать последний комментарий из статьи некоего  Dux.  По-доброму завидую нынешнему поколению - ну да, ест...Для тех, кто нена...
  • radiofree
    Скоро будем учить коран и сменим звёзды на полумесяц.Таджикистан сгоня...

Для тех, кто ненавидит СССР

Для тех, кто ненавидит СССР

Развелось молодых адептов капитализма, которые не жили в Союзе или помнят последние годы сознательного убийства страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
Что же ты то ещё жива?Ненавидящая историю своей страны.Или для тебя история в 1991 закончилась?
Ответить
15 час.
Александр
От таких как ты уже тошнит.Врёте про СССР, врёте про современную Россию.Врёте всегда.
Ответить
15 час.
Николай Кузнецов
Попробую разобрать последний комментарий из статьи некоего  Dux.  По-доброму завидую нынешнему поколению - ну да, есть чему позавидовать, барахла кратно больше. Правда почти все чужое, перекупленное, убрать его, так будет как в СССР товаров. Дальше, Повидали весь мир, не донашивают от старших, нет дефицита - дефицита и правда нет, опять же из-за заграничного ширпотреба, своего мало. Повидали весь мир -хм, сомнительно, разве только детки зажиточных, тогда да. Не донашивают от старших - ой ли, донашивают и сейчас, чуть у кого финансы послабее, сам свидетель. Опять дальше:  могут заниматься тем, чем хочется в нормальных условиях - в принципе тоже верно, вот только опять же только избранные, притом в больших городах. В отличие от СССР, когда и в самом деле могли заниматься почти всем, чем хотели и притом все, кто имел желание, от детей дворника, а не как сейчас, только те, кто может себе это позволить.  Итог - преимуществ хватает, вот только они доступны далеко не всем, да и появились они благодаря добрым забугорным соседям. Своего у нас них....  почти ничего нет, точнее маловато, кроме продуктов. И то слава богу. Ах да, мы еще маршировали под Мальчиша - хрен его знает, у нас такого не было, может пьяный бред Дукса.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх