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Месси – первый в истории игрок с ассистами на 5 чемпионатах мира

Лионель Месси отличился голевым пасом на пятом чемпионате мира. Нападающий сборной Аргентины отдал голевую передачу Энцо Фернандесу в матче против Мексики во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022 (2:0).

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