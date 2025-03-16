´Безопасность везде и во всем´ встреча с сотрудником БГРОЧС.

´Безопасность везде и во всем´. В учреждении образования с воспитанниками средних групп № 5 и № 9 представителем Бобруйского горрайотдела по ЧС Владимиром Николаевичем Бутко проведено мероприятие по основам безопасности жизнедеятельности ´Безопасность везде и во всем´.
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