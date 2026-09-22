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"Цирконы" устроили цунами: Минобороны раскрыло детали сокрушительного удара ВС РФ по Украине

"Цирконы" устроили цунами: Минобороны раскрыло детали сокрушительного удара ВС РФ по Украине

Российская армия в ходе ночного налета нанесла сокрушительный удар по промышленным и логистическим объектам Украины, о последствиях рассказало 22 сентября Министерство обороны РФ .

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