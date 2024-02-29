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"Клиент готов и очень хочет": Поляки встают в один строй с русскими?

"Клиент готов и очень хочет": Поляки встают в один строй с русскими?

Поляки окончательно разругались с небратьями - Варшава полностью заблокировала границу. После кадров с тоннами вываленного на землю зерна в ход пошли гвозди и шурупы, которые паны начали раскидывать под колёса небратской техники.

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