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Депутаты раскритиковали Новосибирск за опасные дороги

Депутаты раскритиковали Новосибирск за опасные дороги

Рабочая группа комитета Законодательного собрания по транспортной, промышленной и информационной политике обсудила ход работ по устранению мест концентрации ДТП на дорогах Новосибирска и вопрос обеспечения безопасности движения с участием средств индивидуальной мобильности.

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