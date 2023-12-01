Депутаты раскритиковали Новосибирск за опасные дороги

Рабочая группа комитета Законодательного собрания по транспортной, промышленной и информационной политике обсудила ход работ по устранению мест концентрации ДТП на дорогах Новосибирска и вопрос обеспечения безопасности движения с участием средств индивидуальной мобильности.
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