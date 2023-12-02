Петербургские школьники изучат правила первой медпомощи с использованием новой платформы

Для этих целей в школе Кировского района был модернизирован кабинет ОБЖ. Ученики школы № 551 Кировского района Петербурга научатся оказывать первую помощь при использовании новой платформы «Территория будущего BIOMAX».
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