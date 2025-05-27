MindsEye от Build A Rocket Boy: новый трейлер и планы на будущее** Студия ...

MindsEye от Build A Rocket Boy: новый трейлер и планы на будущееСтудия Build A Rocket Boy представила новый трейлер для MindsEye — экшен-приключения, релиз которого намечен на 10 июня 2025 года для PC, PS5 и Xbox Series X|S.
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