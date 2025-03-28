Премьер Таиланда проведет экстренное совещание из-за землетрясения

Магнитуда в Мьянме составила 7,9.фото: unsplash.com/@cadopПремьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават прервала мероприятие в провинции Пхукет и проведет кстренное совещание в связи с землетрясением в Мьянме, подземные толчки после которого вызвали разрушения в Бангкоке.