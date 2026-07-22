Массированная атака БПЛА на регионы: повреждены дома и предприятия, есть погибший

В ночь на 22 июля на регионы России была совершена масштабная атака беспилотников. По информации Министерства обороны РФ, дежурные расчеты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 242 БПЛА самолетного типа.
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