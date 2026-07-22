НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

Массированная атака БПЛА на регионы: повреждены дома и предприятия, есть погибший

Массированная атака БПЛА на регионы: повреждены дома и предприятия, есть погибший

В ночь на 22 июля на регионы России была совершена масштабная атака беспилотников. По информации Министерства обороны РФ, дежурные расчеты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 242 БПЛА самолетного типа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии