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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведева об Олимпиаде-2018: «Мне абсолютно пофиг на нее, восемь лет прошло. Но люди будут мусолить то, что интересно им, а не мне»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева  рассказала, что не переживает из-за серебряных медалей на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

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