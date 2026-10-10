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Воронежские новости

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Во всех муниципалитетах Воронежской области снята непосредственная угроза БПЛА

Во всех муниципалитетах Воронежской области снята непосредственная угроза БПЛА

Режим опасности атаки беспилотников всё ещё действует на территории Воронежской области, отменена только непосредственная угроза.

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