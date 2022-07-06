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Почти 100 тысяч жителей Хабаровского края посетили сайт «Услуги27» за полгода

Почти 100 тысяч жителей Хабаровского края посетили сайт «Услуги27» за полгода

Более 97 тысяч посетителей набрал сайт «Услуги27» за шесть месяцев нынешнего года. На долю пользователей в возрасте 25-34 лет пришлось больше всего посетителей - 40%.

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