Военное обозрение

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Западная пресса: Существует вероятность вовлечения Японии в конфликт вокруг Тайваня

Западная пресса: Существует вероятность вовлечения Японии в конфликт вокруг Тайваня

Американские и японские военные чиновники уже на протяжении более года прорабатывают план действий на случай возможного «вторжения» Китая на Тайвань, сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

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