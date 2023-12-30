Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мы не дадим им выступать, будем бутылки бросать - пишут люди под постом

Мы не дадим им выступать, будем бутылки бросать - пишут люди под постом

Политнавигатор Ивлеева фальшиво кается якобы перед народом, а на самом деле – перед богемой Организатор «Голой вечеринки» блогер Анастасия Ивлеева выложила в интернет очередное покаянное видео.

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