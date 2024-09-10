Ли Цян будет председательствовать на четвертом заседании Китайско-Саудовской совместной комиссии высокого уровня и посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ

Пекин, 9 сентября /Синьхуа/ -- По приглашению наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, вице-президента и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов /ОАЭ/ шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума премьер Госсовета КНР Ли Цян в период с 10 по 13 сентября будет председательствовать на четвертом заседании Китайско-Саудовской совместной комиссии высокого уровня в Саудовской Аравии, а также нанесет визиты в Саудовскую Аравию и ОАЭ, сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.