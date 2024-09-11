Беженка из Курской области рассказала об отношении жителей Суджи к гумпомощи ВСУ

Жители Суджи в Курской области отказывались от гумпомощи Вооруженных сил Украины (ВСУ). О таком отношении к продуктам от украинских военных рассказала беженка из региона Тамара Садкеева, ее слова приводит РИА Новости.
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