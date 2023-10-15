Исполнилось 80 лет со дня рождения режиссера «Большого» Пенни Маршалл

Сегодня, 15 октября, исполнилось 80 лет со дня рождения сестры создателя «Красотки» Гэрри Маршалла и продюсера Ронни Халлен, известной американской актрисы и режиссера Пенни Маршалл, подарившей нам незабываемого «Большого» с Томом Хэнксом.