Исполнилось 80 лет со дня рождения режиссера «Большого» Пенни Маршалл

Сегодня, 15 октября, исполнилось 80 лет со дня рождения сестры создателя «Красотки» Гэрри Маршалла и продюсера Ронни Халлен, известной американской актрисы и режиссера Пенни Маршалл, подарившей нам незабываемого «Большого» с Томом Хэнксом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии