Изображение сгенерировано ИИ Елена Караева Европейский блок — в любом столетии и при любой общественной формации — всегда был колыбелью, которую качала рука войны.
Война с Европой становится неизбежна
Комментарии
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Daddy Bo
И никакой кнопки RESET и запасных жизней в этой игре не предполагается. И при выключении экрана она тоже не прекратится со щелчком "OF". ...А по весне протаявшие трупы когда-то живых людей будут точно так же вонять как сейчас по всей ЛБС...
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17 час.
МП
Михаил Пантюхин
Сборище наркоманов, пидерасто-либерастов и ... список бесконечно, решили в очередной раз напасть на Россию!!!??? ИдиЕты , знайте, мы КОРЕННЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ не будем с вами миндальничать как НАШИ ОТЦЫ ДЕДЫ И БАБУШКИ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, все ваши имена и фамилии давно НАМ ИЗВЕСТНЫ, ПОЭТОМУ НЕ СТАРАЙТЕСЬ СПРЯТАТЬСЯ ДАЖЕ В ПИНДОСТАНЕ, ВСЕ-РОВНО НАЙДЁМ И ПОКАРАЕМ!!!! Вы идиотизировали граждан страны 404, не всех, кто-то уехал в Россию, кто-то убежал, то есть ускакал в гейропу, и сейчас те граждане, кто СЕРЦЕМ И ДУШОЙ ВСЕГДА БЫЛИ С РОССИЕЙ, С РОССИЕЙ И ОСТАНУТСЯ!!! ВЫ ВСЕ пидоры, лесбиянка, наркоманы отбросы , ответите за все, даже за то, что сделали бандерлоги!!! Я, как и многие КОРЕННЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ ГОТОВ ВЦЕПИТЬСЯ ВПМ В ГЛОТКУ И ВЫРВАТЬ ЕЁ РУКАМИ ИЛИ ДАЖЕ ЗУБАМИ ЗА ТО ЧТО ВЫ пидоры влезли на МОЮ ЗЕМЛЮ ПРОПИТАННОЙ КРОВЬЮ ВСЕХ МОИ ОТЦОВ, ДЕДОВ И ПРЕДКОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ИСТОРИИ РУСИ-РОССИИ!!!!! СМЕРТЬ ВАМ ВСЕМ ПРОПИСАНА И УЖЕ ДАВНО МРАЗИ ПОЗОРНЫЕ!!!! ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ!!! ПОБЕДА БУДЕТ ВСЕГДА ЗА НАМИ ЗА РОССИЕЙ, КАК БЫЛО ВСЕГДА И ВО ВСЕ ВРЕМЕНА!!! ВЕШАЙТЕСЬ СУКИ ГНИЛЫЕ!!!!
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15 час.
Гарибян Сусанна
Грубо, эмоционально, но верно. Чужого нам не надо, но Россию мы никому не отдадим и если потребуется, за ценой не постоим. С нами Бог и победа, как всегда,будет на нашей стороне.
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15 час.
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