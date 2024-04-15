Война с Европой становится неизбежна

МП

Михаил Пантюхин

Сборище наркоманов, пидерасто-либерастов и ... список бесконечно, решили в очередной раз напасть на Россию!!!??? ИдиЕты , знайте, мы КОРЕННЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ не будем с вами миндальничать как НАШИ ОТЦЫ ДЕДЫ И БАБУШКИ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, все ваши имена и фамилии давно НАМ ИЗВЕСТНЫ, ПОЭТОМУ НЕ СТАРАЙТЕСЬ СПРЯТАТЬСЯ ДАЖЕ В ПИНДОСТАНЕ, ВСЕ-РОВНО НАЙДЁМ И ПОКАРАЕМ!!!! Вы идиотизировали граждан страны 404, не всех, кто-то уехал в Россию, кто-то убежал, то есть ускакал в гейропу, и сейчас те граждане, кто СЕРЦЕМ И ДУШОЙ ВСЕГДА БЫЛИ С РОССИЕЙ, С РОССИЕЙ И ОСТАНУТСЯ!!! ВЫ ВСЕ пидоры, лесбиянка, наркоманы отбросы , ответите за все, даже за то, что сделали бандерлоги!!! Я, как и многие КОРЕННЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ ГОТОВ ВЦЕПИТЬСЯ ВПМ В ГЛОТКУ И ВЫРВАТЬ ЕЁ РУКАМИ ИЛИ ДАЖЕ ЗУБАМИ ЗА ТО ЧТО ВЫ пидоры влезли на МОЮ ЗЕМЛЮ ПРОПИТАННОЙ КРОВЬЮ ВСЕХ МОИ ОТЦОВ, ДЕДОВ И ПРЕДКОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ИСТОРИИ РУСИ-РОССИИ!!!!! СМЕРТЬ ВАМ ВСЕМ ПРОПИСАНА И УЖЕ ДАВНО МРАЗИ ПОЗОРНЫЕ!!!! ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ!!! ПОБЕДА БУДЕТ ВСЕГДА ЗА НАМИ ЗА РОССИЕЙ, КАК БЫЛО ВСЕГДА И ВО ВСЕ ВРЕМЕНА!!! ВЕШАЙТЕСЬ СУКИ ГНИЛЫЕ!!!!