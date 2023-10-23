Шредер назвал Крым частью истории России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, которого нынешнее правительство ФРГ всячески притесняет за то, что он не поддерживает обязательную на Западе русофобию, высказался в интервью о планах урегулирования конфликта на Украине.
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