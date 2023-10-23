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Крымское информационное агентство

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Шредер назвал Крым частью истории России

Шредер назвал Крым частью истории России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, которого нынешнее правительство ФРГ всячески притесняет за то, что он не поддерживает обязательную на Западе русофобию, высказался в интервью о планах урегулирования конфликта на Украине.

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