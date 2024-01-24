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Схема движения изменится с 1 февраля на Осташковском шоссе в Мытищах

Схема движения изменится с 1 февраля на Осташковском шоссе в Мытищах

РИАМО - 24 янв. В связи с реконструкцией участка Осташковского шоссе в рамках строительства Мытищинской хорды с 1 февраля временно изменят схему движения транспорта, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

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