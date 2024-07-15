Во Владивостоке запретят купание в озере с черепахами

В ближайшее время во Владивостоке поставят специальные таблички, запрещающие купание в озере на Сафонова, в связи с участившимися случаями нанесения вреда, живущим там черепахам, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу администрации города.
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