Лидер-форум «Аддитивные технологии — новая реальность» пройдёт 20 — 21 ноября в Казани

Лидер-форум «Аддитивные технологии — новая реальность» состоится 20 — 21 ноября в Казани. Он объединит ведущих экспертов отрасли, государственных корпораций и институтов развития, науки и бизнес-сообщества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии