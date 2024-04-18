Эксперимент Розенхана: можно ли отличить психа от здорового человека?

Эксперимент Розенхана это практическое исследование, проведённое в 1973 году психологом Дэвидом Розенханом, которое наглядно продемонстрировало изъяны в психиатрической диагностике пациентов и доказало, что врачи могут запросто признать здорового человека психом, а в психе не разглядеть отклонений.
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