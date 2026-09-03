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Регионы России

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Google возвращает списанные серверы для восстановления памяти DDR4

Google возвращает списанные серверы для восстановления памяти DDR4

Нихил Чериян, старший директор по инфраструктуре цепочек поставок Google, объяснил, что рынок искусственного интеллекта быстро прошёл путь от нехватки вычислительных мощностей к недостатку оперативной памяти.

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