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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Мигранта с запретом на въезд в РФ задержали в Морском порту Северной столицы

Мигранта с запретом на въезд в РФ задержали в Морском порту Северной столицы

Можно было бы подумать, что это история о попытке прорваться на территорию государства — человек прячется между ящиками, обманывает карикатурных таможенников, успешно попадает в страну, но в конце совершает досадную оплошность.

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