iPhone Duo копируют сразу после анонса: Samsung Galaxy Z Fold8 уже научили повторять фирменный эффект анимации

Энтузиаст создал приложение, которое использует датчик шарнира складного Samsung для плавного переключения изображения между внешним и внутренним экранами Пользователь Reddit разработал экспериментальное приложение для Galaxy Z Fold8, позволяющее реализовать необычную анимацию при складывании и раскрытии смартфона.
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