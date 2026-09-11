iPhone Duo копируют сразу после анонса: Samsung Galaxy Z Fold8 уже научили повторять фирменный эффект анимации

Энтузиаст создал приложение, которое использует датчик шарнира складного Samsung для плавного переключения изображения между внешним и внутренним экранами Пользователь Reddit разработал экспериментальное приложение для Galaxy Z Fold8, позволяющее реализовать необычную анимацию при складывании и раскрытии смартфона.