Над Белгородской областью сбиты два беспилотника

Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа в районе села Вислая Дубрава в Губкинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
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