Times: ближайшие несколько недель станут решающими для Украины

События ближайших нескольких недель могут иметь решающее значение для Украины, пишет The Times.В связи с ухудшающимся положением ВСУ под Харьковом издание задалось вопросом, успеет ли Запад передать украинским военным вооружения.
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