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Регионы России

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Житель Иркутской области погиб при нападении медведя во время похода за грибами

Житель Иркутской области погиб при нападении медведя во время похода за грибами

Житель Киренского района Иркутской области трагически погиб после нападения медведя, когда отправился в лес за грибами.

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