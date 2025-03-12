ВС РФ водрузили российский флаг в центре Суджи, происходит дозачистка города

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Несекретные материалы

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Комментарии
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Андрей
а вы, как пример дебила.
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23 час.
sss
очень жаль, что всуки там не остались черноземом...
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23 час.
Владимир Алтайцев
Нет,пример  яркий  дебила. это ты. А  теперь ответь, дебил, как это так  ВСУ  вошли  в Курскую область, как  вермахт  в своё  время  в Данию, не встретив  никакого отпора, никаких  линий  отпора, а  линия  Суровикина  вместо поперёк  дорог  стояла вдоль них? Есть ответ, гнида?
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22 час.
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