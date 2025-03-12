Российские подразделения водрузили флаг РФ в центре Суджи на Советской площади у здания местной администрации.
ВС РФ водрузили российский флаг в центре Суджи, происходит дозачистка города
Комментарии
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Андрей
а вы, как пример дебила.
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23 час.
sss
очень жаль, что всуки там не остались черноземом...
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23 час.
Владимир Алтайцев
Нет,пример яркий дебила. это ты. А теперь ответь, дебил, как это так ВСУ вошли в Курскую область, как вермахт в своё время в Данию, не встретив никакого отпора, никаких линий отпора, а линия Суровикина вместо поперёк дорог стояла вдоль них? Есть ответ, гнида?
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22 час.
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