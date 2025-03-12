ВС РФ водрузили российский флаг в центре Суджи, происходит дозачистка города

Владимир Алтайцев

Нет,пример яркий дебила. это ты. А теперь ответь, дебил, как это так ВСУ вошли в Курскую область, как вермахт в своё время в Данию, не встретив никакого отпора, никаких линий отпора, а линия Суровикина вместо поперёк дорог стояла вдоль них? Есть ответ, гнида?