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Сообщается о выходе первых групп мирного населения с территории завода «Азот» в Северодонецке

Сообщается о выходе первых групп мирного населения с территории завода «Азот» в Северодонецке

Находящееся на Северодонецком заводе "Азот" мирное население начало покидать территорию предприятия, небольшими группами выходя в распоряжение союзных сил.

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