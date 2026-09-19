На Запорожье первый день голосования прошел без ЧП и атак БПЛА на участки

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Первый день основного этапа голосования на избирательных участках в Запорожской области прошел без атак украинских БПЛА на участки, эвакуаций членов комиссий и избирателей, а также иных происшествий.
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