Ловелас и любитель постарше: Прохор Шаляпин, его женщины и карьера

Много лет подряд Прохор Шаляпин представлялся родственником того самого легендарного Шаляпина. Обаятельный молодой человек мог стать новым Николаем Басковым, но решил пойти по скандальному пути и сниматься в различных шоу, представляя всё новых и новых пожилых возлюбленных.
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