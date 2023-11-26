Ловелас и любитель постарше: Прохор Шаляпин, его женщины и карьера

Много лет подряд Прохор Шаляпин представлялся родственником того самого легендарного Шаляпина. Обаятельный молодой человек мог стать новым Николаем Басковым, но решил пойти по скандальному пути и сниматься в различных шоу, представляя всё новых и новых пожилых возлюбленных.