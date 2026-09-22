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Родственникам добровольца оплатят проезд на лечение, но есть нюанс

Родственникам добровольца оплатят проезд к месту лечения: с 21 сентября 2026 года Росгвардия возмещает стоимость билетов на поезд, самолёт и даже личный автомобиль.

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