Армянская диаспора и их трюки с водяными счётчиками

А где ответ мэра Химок? Ведь его честь затронута... Где реакция Воробьева, ведь получается что он потерял контроль над регионом.....

виктор климахин

СОРОК ЛЕТ НАЗАД ПРИ ВСЕМ СОЮЗЕ НЕ КТО НЕ ЛЮБИЛ АРМЯН даже с горного аула чуркистан черножопый не разу не видел армян с криком и кулаками готов был убить всех армян на кавказе их все ненавидят примеров много ихнего предательства и наглости