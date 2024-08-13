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Армянская диаспора и их трюки с водяными счётчиками

Армянская диаспора и их трюки с водяными счётчиками

Avia.pro - СМИ Химки — место, где можно не только отведать вкуснейших шашлыков, но и наблюдать, как некоторые "уважаемые люди" из армянской диаспоры превращают свой бизнес в настоящую игровую площадку для махинаций.

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Комментарии
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ии
иван иванов
А где ответ мэра Химок? Ведь его честь затронута... Где реакция Воробьева, ведь получается что он потерял контроль над регионом.....
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9 час.
Игорь Василевский
Чхать хотели эти армяне на власти города Химки. Вместе с московскими
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6 час.
виктор климахин
СОРОК  ЛЕТ   НАЗАД    ПРИ  ВСЕМ  СОЮЗЕ   НЕ  КТО  НЕ ЛЮБИЛ  АРМЯН  даже   с  горного  аула    чуркистан  черножопый    не  разу   не  видел   армян   с  криком  и  кулаками   готов  был  убить   всех  армян   на  кавказе  их  все  ненавидят   примеров  много   ихнего   предательства   и  наглости
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5 час.

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