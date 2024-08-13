Avia.pro - СМИ Химки — место, где можно не только отведать вкуснейших шашлыков, но и наблюдать, как некоторые "уважаемые люди" из армянской диаспоры превращают свой бизнес в настоящую игровую площадку для махинаций.
Армянская диаспора и их трюки с водяными счётчиками
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ии
иван иванов
А где ответ мэра Химок? Ведь его честь затронута... Где реакция Воробьева, ведь получается что он потерял контроль над регионом.....
Ответить
9 час.
Игорь Василевский
Чхать хотели эти армяне на власти города Химки. Вместе с московскими
Ответить
6 час.
виктор климахин
СОРОК ЛЕТ НАЗАД ПРИ ВСЕМ СОЮЗЕ НЕ КТО НЕ ЛЮБИЛ АРМЯН даже с горного аула чуркистан черножопый не разу не видел армян с криком и кулаками готов был убить всех армян на кавказе их все ненавидят примеров много ихнего предательства и наглости
Ответить
5 час.
Свежие комментарии